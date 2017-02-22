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Денис Матросов и Дмитрий Орлов покажут в Таллинне спектакль «Двое в лифте, не считая текилы»: торопитесь, мы начали розыгрыш билетов!

Limon.ee
Limon.ee
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12 марта, в 19:00 в Центре Русской Культуры состоится спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» по пьесе Ольги Степновой. Авторы определяют жанр спектакля как комедия-схватка.

8 марта. Двое мужчин спешат к любимым женщинам - воодушевленные, ухоженные, с подарками. Но... случается непредвиденное обстоятельство - они оказываются запертыми в лифте элитного дома! Воля случая или превратность судьбы?

Стильный, респектабельный, богатый бизнесмен с чемоданом и роскошным букетом роз и неформал, в майке с черепом, с пакетом из продуктового магазина и дешёвым букетом фиалок, живущий по своим понятиям. Что может быть общего между ними? Они на самом деле разные, или в глубине души мы все похожи?

Спектакль о том, как двое незнакомых мужчин с разными взглядами на жизнь становятся друзьми, а вкусы, оказывается, у них одинаковы; о том, как попытаться завести лифт в экстремальной ситуации и отпраздновать самый женский праздник исключительно в мужской компании.

В спектакле заняты всего два актёра, но это две настоящие звезды российского экрана – Денис Матросов и Дмитрий Орлов. Зрителю будет интересно наблюдать за игрой отличных актёров в очень смешной пьесе, которая покорила уже много зрительских сердец.

Денис Матросов хорошо знаком таллиннскому зрителю – и со спектаклями не раз приезжал, и снимается в сериалах, которые с удовольствием смотрят зрители: «Две судьбы» «Счастливый билет», «Я больше не боюсь» и др. Окончил театральное училище им. Щепкина, несколько лет

был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши», в паре с фигуристкой Ириной Лобачёвой участвовал в проекте Первого канала «Лёд и пламень».

Дмитрий Орлов окончил ВГИК, много снимается и в большом кино, и в сериалах. Первую эпизодическую роль сыграл в фильме «Брат 2» у Сергея Бодрова. Сериалы «Морской патруль», «Я вернусь» и др. принесли актёру широкую известность. Дмитрий выпустил три телефильма как режиссёр и полнометражный фильм «Московский фейерверк», который снял по собственному сценарию и сам же продюсировал.

Спектакль принял участие в фестивале «Амурская осень-2013», где получил главный приз фестиваля: за лучшую режиссуру. 

ВНИМАНИЕ! На официальной страничке LIMON.EE в FACEBOOK мы проводим розыгрыш билетов на спектакль «Двое в лифте, не считая текилы». Торопитесь принять участие! Билеты мы разыграем в следующую среду, 1 марта.

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