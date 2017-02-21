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Как знаки Зодиака зарабатывают себе на жизнь: так вот почему вы никак не можете разбогатеть!

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Каждый из нас видит путь к богатству по-своему. У всех знаков Зодиака свои собственные подходы к той или иной ситуации в финансовой жизни, поэтому какие-то знаки богаче, а какие-то беднее.

Стать богаче хотят все, но не каждый может использовать доступные ресурсы и не каждый Знак имеет какие-то врожденные черты характера, присущие богатым и успешным людям. Это можно исправить, если захотеть, но и тут могут возникнуть препятствия в виде лени или неуверенности в себе, пишет Dailyhoro.

Овен

Овны практически всегда зарабатывают на жизнь любимым делом, любимой профессией. Они просто не могут иначе, потому что их характер тверд, как сталь. Излишняя агрессивность может как помогать в бизнесе, так и мешать им. Богатые они или нет, не важно. Важно, что они счастливы на своем месте.

Телец

Тельцы очень падки на деньги, причем далеко не в самом плохом смысле этого слова. У них есть хватка, но они готовы идти почти на всё, чтобы удержаться на плаву. Если дело пахнет жареным, то они могут предать тех, кто не связан с ними дружбой. Именно поэтому Тельцы часто богатеют быстро и не отдают теплое место никому.

Близнецы

Этим людям деньги приносят множество проблем, так что даже если они и зарабатывают какие-то деньги, то могут сразу все потерять. Любимый способ заработка для Близнецов — фриланс. Они терпеть не могут офисы, правила, подчинение. Им нужна свобода действий. Так они могут заработать достаточно для счастливой жизни.

Рак

Раки — это прирожденные бизнесмены. Они уже с детства начинают познавать искусство зарабатывания денег. Это мастера делать деньги из воздуха. Их оружие — целеустремленность и семья. В одиночку Раки не так могущественны, но даже в этом случае не стоит списывать их со счетов в финансовом мире.

Лев

Львы часто занимают руководящие должности. Они зарабатывают себе на жизнь амбициями и верой в себя. Это типичный пример того, как работает закон притяжения — Львы настолько самоуверенны, что их мысли становятся приятной реальностью. Если у них этого нет, то с деньгами будут проблемы.

Дева

Девы требуют поддержки. Если в них никто не верит и никто не поддерживает их эмоционально, им вряд ли удастся стать  очень богатыми. Способов заработка у Дев, которые имеют поддержку со стороны родителей или второй половинки, множество. Они поистине универсальны и потенциально сильны почти во всём.

Весы

Весы — люди искусства, поэтому зарабатывают они либо независимой деятельностью, либо создают нечто прекрасное, что хочется купить всем. Эти люди чаще других становятся великими музыкантами, художниками, писателями. Они зарабатывают своими знаниями в какой-то определенной узкой области.

Скорпион

Скорпионы любят видеть плоды своих трудов, поэтому зарабатывают помощью людям. Они сильны почти во всем, но их настоящей страстью является уважаемая работа, которая позволяет им часто слышать положительные отзывы о себе.

Стрелец

Стрельцам удается зарабатывать самыми невероятными способами. Они ищут наиболее легкие пути и, что самое интересное, находят их. Трудности они преодолевают на полной скорости, не сбавляя темпа. Это лучшие махинаторы, которых вы можете встретить в своей жизни. Зарабатывают они умом, опытом и талантами.

Козерог

Козероги — истинные трудяги. Они зарабатывают деньги кровью и потом. Эти люди не боятся трудиться, как проклятые, за что судьба и Вселенная их часто вознаграждают. Они похожи на Дев, которым нужна поддержка. Копить деньги они тоже умеют. В этом им помогает энергия стихии Земли.

Водолей

Водолеи зарабатывают инновациями. Им хочется поразить всех и вся, поэтому их денежное состояние напрямую зависит от того, насколько они необычны и неординарны. Они завоевывают финансовое могущество своей харизмой и целеустремленностью. Работать по 12 часов в сутки они в большинстве случаев не намерены.

Рыбы

Про Рыб говорить можно бесконечно долго. Они зарабатывают так, как могут, и всегда надеются, что станут великими в своей области. Если им удается заменить надежды уверенностью, они действительно становятся успешными и богатыми.

Многие астрологи полагают, что денежная удача сопутствует лишь эгоистичным знакам, но это не так. Важна вера в себя и сила духа в совокупности с силой характера и врожденными навыками. Шансы на успех есть у каждого знака, нужно лишь победить свои страхи и неуверенность.

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