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Дочь Элвиса Пресли обнаружила на компьютере экс-мужа непристойные фото с детьми

Limon.ee
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Единственная дочь легендарного американского певца Элвиса Пресли Лиза Мария заявила, что пребывает в шоковом состоянии после того, как на компьютере своего экс-мужа обнаружила большое количество непристойных фотографий и видеоматериалов с детьми – пишет Сегодня.ua со ссылкой на metronews.

Детская служба забрала у женщины близнецов Финли и Харпер Локвуд после того, как та сделала шокирующую находку. 

49-летняя дочь Элвиса Пресли нашла компрометирующие материалы на компьютере Майкла Локвуда, своего четвертого по счету мужа (она была, например, замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем). Лиза Мария и Майкл расстались летом 2016 года, при этом сыграли свадьбу еще в 2006 году в Токио.

После того как Лиза Мария Пресли обратилась в полицию, сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 80 девайсов у Майкла Локвуда, на которых могут содержаться компрометирующие материалы. По словам дочки Элвиса, девайсы все еще изучают. Сообщается, что состояние в 300 миллионов долларов, доставшееся Лизе Мари, до сих пор является предметом судебных тяжб после развода. При этом наследница Элвиса Пресли заявляет, что практически все деньги уже потрачены - сообщает Daily Mail.

Фото: Scanpix/MAVRIXONLINE.COM

"Я была шокирована, была в ужасе, чувствовала, как меня тошнит", – говорится в заявлении дочки Элвиса, которые значатся в судебных бумагах, имеющих отношение к бракоразводному процессу. "Не имею понятия, что еще может быть на этих девайсах. Боюсь, что там могут быть еще более жуткие фотографии и материалы", – отмечает она.

55-летний Майкл Локсуд – известный гитарист и продюсер, который работал с Фионой Эппл и Эйми Манн.

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