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В 17 лет эта девушка выиграла в лотерею больше миллиона евро... А сейчас она подала в суд, ведь выигрыш сломал ей жизнь!

Limon.ee
Limon.ee
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Кто из нас не мечтал выиграть счастливый лотерейный билет! Мгновенное обогащение сулит множество перспектив, возможности осуществить все свои самые смелые мечты и безбедную жизнь до конца дней. Что бы там не говорили, а наше счастье все-таки сильно зависит от денег, пишет Маркетиум

Эх, мечты, мечты!  Однако 21-летняя Джейн Парк, на долю которой действительно выпала такая удача, считает, что ей крупно не повезло выиграть один миллион (!) фунтов в лотерею (примерно 1 174 950 евро).

В 2013 году Джейн Парк впервые купила лотерейный билет и сразу же стала самой молодой победительницей британской лотереи «EuroMillions». Однако четыре года спустя 21-летняя девушка призналась, что выигрыш разрушил ее жизнь. Теперь Джейн собирается подавать в суд на организаторов лотереи, так как она считает, что нельзя допускать к участию молодых людей.

Сегодня Джейн является владельцем двух объектов недвижимости и называет себя застройщиком. Выигранные деньги девушка вкладывает в себя: она уже сделала операцию по увеличению груди и губ, купила себе шикарный Range Rover и модную собачку чихуа-хуа. Она не скупится на шопинг в брендовых бутиках и отдых в самых шикарных курортах мира. Однако девушка утверждает, что деньги принесли ей множество проблем: «Люди смотрят на меня и завидуют моему образу жизни и моим деньгам. Но никто не понимает, как мне тяжело. Да, у меня есть материальные богатства, но в остальном моя жизнь пуста. В чем смысл моей жизни?»

Молодая миллионерша призналась, что выигрыш разрушил ее жизнь потому что:

  • Ее тошнит от шопинга в дизайнерских магазинах
  • Она не может найти парня, которого интересовала бы ее личность, а не ее деньги
  • Она скучает по бюджетному отдыху, потому что лучшие курорты мира слишком пафосные для нее
  • Она обременена таким большим количеством денег

В 2013 году 17-летняя Джейн жила в двухкомнатной квартире с матерью и работала в дешевом кафе. Когда девушка узнала о своем выигрыше, семья пыталась отговорить ее забирать деньги. «Бабушка сказала, что забрать деньги — все равно, что взять и выстрелить в себя из пистолета», — говорит Джейн. Тогда девушка не понимала, почему она так сказала, ведь она была уверена, что выигрыш — лучшее, что случалось с ней в жизни.

Из-за своего образа жизни девушка постоянно оказывается в центре скандалов: ее неоднократно штрафовали за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. А не так давно она напала на охранника ночного клуба. Девушка отдыхает в самых элитных ночных клубах Англии, но при этом признается, что скучает по бюджетному отдыху и своей старой жизни: «Я думала, моя жизнь станет в десять раз легче, но выигрыш сделал ее в десять раз сложнее. Лучше бы у меня вообще не было денег».

На вопрос, не думала ли она расстаться с деньгами, вложив их, к примеру, в благотворительность, Джейн удивленно улыбается, и признается, что никогда об этом не задумывалась. Сами организаторы лотереи уверяют, что всем победителям они предоставляют поддержку и помощь. Так, Джейн были предоставлены услуги личного финансового советчика, кроме того, ей дали контакты девушки, выигравшей лотерею в ее возрасте, чтобы они могли пообщаться и поделиться опытом. А что касается минимального возраста участников лотереи, то он определяется Парламентом.

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