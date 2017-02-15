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Экс-ведущий передчи «Прямой эфир» Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли

Limon.ee
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Борис Корчевников разместил на своей страничке в популярной соцсети проникновенный пост. Фанаты признались, что он их довел до слез своим рассказом об опухоли мозга.

После того, как появилась информация об уходе Бориса Корчевникова из передачи "Прямой эфир" и замены его на Дмитрия Шепелева, за ведущим стали пристально следить не только журналисты, но и фанаты. Последние публикации Корчевникова на его официальной страничке в социальной сети Instagram буквально бьют рекорды по количеству комментариев.

В частности, поклонники гадают, почему Борис покидает ток-шоу, желают ему крепкого здоровья (за которое молятся), а сам ведущий лишь подливает масла в огонь. Так, Корчевников рассказал грустную историю молодой девушки, которая страдала от опухоли мозга.

"Она написала мне в Директ: про то, как опухоль в голове не даёт ей жить: боли, слабости, потеря равновесия, со зрением плохо. Она едва ходила. 2 ноября я написал про неё пост. Помните? Спасибо всем, кто пожелал в комментариях ей доброго. Она прочитала каждый. И не раз. Плакала, благодарила, писала мне после. 12 февраля Соня умерла. Сегодня ее похоронили", – сообщил Корчевников.

Далее Борис признался, что пересматривал фото, которые она выложила в своем аккаунте. "От первых фоток, когда так беззаботно еще все – солнце над бассейном, набережные с поцелуями, свадьба недавняя, клубника на траве, студенческие практики (Соня, похоже, училась на врача). А в конце птицы. Гуси что ли. Просто гуси, сфотографированные, когда Соня уже болела... Умерла. Мучаясь умирала. И я точно знаю, пока могла читать, перечитывала ваши слова ей, написанные под тем постом. И ей легче было терпеть. Точно легче. Спасибо вам. Пока, Соня", – завершил рассказ телеведущий.

 

Это Соня. Фото из её профиля. Фото ещё до всего: ❤️в подписи, и им все сказано. Я не знал её. Она написала мне в Директ: про то, как опухоль в голове не даёт ей жить: боли, слабости, потеря равновесия, со зрением плохо. Она едва ходила. 2 ноября я написал про неё пост. Помните? Спасибо всем, кто пожелал в комментариях ей доброго. Она прочитала каждый. И не раз. Плакала, благодарила, писала мне после. 12 февраля Соня умерла. Сегодня её похоронили. Я пересматриваю её профиль: от первых фоток, когда так беззаботно ещё все - солнце над бассейном, набережные с поцелуями, свадьба недавняя, клубника на траве, студенческие практики (Соня, похоже, училась на врача). А в конце птицы. Гуси что ли. Просто гуси, сфотканные когда Соня уже болела... Умерла. Мучаясь умирала. И я точно знаю, пока могла читать, перечитывала Ваши слова ей, написанные под тем постом. И ей легче было терпеть. Точно легче. Спасибо Вам. Пока, Соня.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

Фанаты со слезами восприняли проникновенный пост Бориса.

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