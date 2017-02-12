Не разлей вода: семь самых стабильных зодиакальных пар

1. Весы и Овен

Оба партнера — общительные люди, которым никогда не бывает скучно друг с другом. Они бесконечно обмениваются сексуально энергией, которая поддерживает отношениях на правильном уровне. Более того, эта пара может стать отличной командой, которая вполне способна создать общее дело.

2. Овен и Близнецы

Воздух и Огонь нуждаются друг в друге. Речь не только о сексуальной тяге, но и интеллектуальной! Эти партнеры смогут понять друг друга во всем, что и создаст крепкий союз на долгие годы. В таких отношениях бурлит страсть, счастье и желание наслаждаться жизнью.

3. Скорпион и Рак

Рак с инстинктом собственника и Скорпион с инстинктом подозрительности. Разве не идеально? Рак заставит Скорпиона почувствовать, что все действительно хорошо и надолго. Эти партнеры помогут друг другу не замыкаться, развиваться и верить в прекрасное будущее.

4. Стрелец и Лев

Это два огненных знака, поэтому и отношения будут очень горячими! Они будут соперничать друг с другом, но это пойдет только на пользу крепким отношениям. В такой паре всегда будет царить страсть и желание построить общую семью.

5. Дева и Водолей

Эти знаки жаждут управлять будущим и менять мир. Дева умеет разбираться со сложными практическими вопросами, а Водолей постоянно кишит новыми креативными идеями. Представляете, что получится, если объединить эти два таланта?

6. Рыбы и Телец

Рыбы мечтательны и эмоциональны, а Тельцы практичны, чем смогут поддерживать тонкую натуру партнера. Это идеальный союз, в котором каждый готов стать опорой друг для друга.

7. Козерог и Телец

Это знаки стихии Земли, поэтому они отлично понимают друг друга и не тратят время на то, чтобы объяснять свои мечты и желания. Они твердо стоят на земле и решительно идут к своей цели. Вместе.

Вот такие секреты хранят звезды о ваших союзах!