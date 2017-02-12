Ольгу Бузову госпитализировали после серьезной травмы

Официальный представитель Ольги Бузовой ответил на вопрос, который волновал поклонников певицы: что же с ней случилось во время концерта в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что всему виной травма, которую звезда получила незадолго перед выступлением.

"На съемках клипа она защемила шею, потому что несколько дублей падала с трехметровой высоты", – сообщил представитель исполнительницы. Врачи рекомендовали Бузовой отменить концерт и соблюдать постельный режим, но она не смогла на это пойти, так как очень долго готовилась к большому выступлению.

По словам представителя певицы, Бузова чувствует себя хорошо, но лежит под капельницей после травмы. "Ольга очень обязательная, если она кому–то что-то пообещала, она это сделает. Ее поддерживала ее подруга Лена Темникова", – рассказал собеседник телеканала "360".

Напомним, Ольга Бузова едва не потеряла сознание во время концерта в Санкт-Петербурге. Танцор подхватил певицу и унес в гримерку, где врачи оказали ей первую помощь. Видео с выступления было опубликовано Life.ru.