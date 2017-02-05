Вся Эстония замерла в ожидании: сегодня мы станем на шаг ближе к «Евровидению»

Первый полуфинал в прямом эфире будет транслировать канал ETV. Начало в 21:35. Ведущие полуфиналов – тележурналист Марко Рейкоп и оперная певица Элина Нечаева.
Музыканты выступят в следующей очередности и проголосовать за песню можно по номеру:
- "In or Out", Элина Борн – 9007001
- "Everything But You", Carl-Philip – 9007002
- "Hey Kiddo", Лаура Притс – 9007003
- "Hurricane", Леэмет Онно – 9007004
- "Suur loterii", Иво Линна – 9007005
- "Slingshot", Ленна Куурмаа – 9007006
- "Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian – 9007007
- "Valan pisaraid", Янно Рейм & Kosmos – 9007008
- "Feel Me Now", Ariadne – 9007009
- "Supernatural", Уку Сувисте – 9007010
Второй полуфинал конкурса Eesti Laul 2017 выйдет в эфир 18 февраля в 21:35 на канале ETV. Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.
Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.
Слушать песни первого полуфинала Eesti Laul можно ниже!