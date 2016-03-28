В настоящее время идёт подготовка к экспериментам, позволяющим установить эффективные дозировки лекарства. После их проведения учёные создадут линейку пищевых продуктов для профилактики рака, сообщают Argumentiru.com со ссылкой Journal of Neuro-Oncology.
Наконец-то! Ученые нашли средство от рака мозга
8. Февраль 2017 17:41
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Российские учёные нашли средство, позволяющее предотвращать рак головного мозга. Данный эффект подтвердил эксперимент, проведённый на крысах. Животным добавляли в еду отвар из таволги. В результате вероятность развития опухолей в головном и спинном мозге снижалась в два-три раза.