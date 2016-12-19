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Дмитрий Шепелев станет новым ведущим ток-шоу «Прямой эфир»: зрители негодуют!

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В Сети идут горячие споры из-за нового ведущего популярного шоу "Прямой эфир". Народ бурно отреагировал на замену Бориса Корчевникова Дмитрием Шепелевым.

Несколько часов назад СМИ разразились сенсационной новостью, что Борис Корчевников покидает передачу "Прямой эфир". В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем, а не недавнюю драку с Никитой Джигурдой, как некоторые подумали.

Позже вездесущие репортеры выяснили, что вакантное место ведущего шоу займет его коллега по цеху, бывший возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Позже этот факт в своем Instagram шоумен с ликованием подтвердил.

"Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)" – радуется Шепелев.

Реакция народа на событие оказалась очень бурной. Люди пачками оставляют комментарии под сообщением телеведущего. Пользователи Сети поделились на два лагеря. Одни порадовались такому отличному трудоустройству Дмитрия, другие принялись сокрушаться из-за полюбившегося им Бориса Корчевникова. И их, надо сказать, большая часть.

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