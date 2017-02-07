Такой ее еще не видели! Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой без грима

Все привыкли считать 55-летнюю Арину Шарапову образцом стиля и вкуса. Когда она из телевизора говорит нам «Доброе утро!», то веришь, что день сложится удачно. Но, как оказалось, любит телеведущая и похулиганить, передают Dni.

На своей странице в социальной сети она опубликовала любопытный снимок из гримерной телецентра «Останкино».

Отсутствие макияжа, взъерошенные волосы – такой Арину зрители еще не видели. «А так? New Look?», – лаконично подписала Шарапова снимок. Правда, мнения поклонников разделились. Некоторые даже сравнили ее с Примадонной российской эстрады без косметики на лице.

«А-ля Алла Борисовна», «Похожи на Пугачеву», «Я подумал сначала, что это Максимова из Музыкального ринга», – пишут одни. «Лучше не надо», «Арина! Не слушайте лицемеров-блюдолизов! Это не Ваше!», «На себя не похожа», «Катастрофа!» – возмущаются другие.