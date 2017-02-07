Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

В таком положении мужчина удерживал жену почти три минуты, пока на место не подоспели правоохранители и не помогли втащить женщину обратно на крышу. При этом удержаться ей помогло то, что женщина зацепилась за выступающую из стены трубу, взявшую в итоге на себя часть веса, передает TopNews.

На Youtube было опубликовано видео, где заметно, как мужчина стоит на решетке окна и держит супругу за собранные в хвост волосы. «Если бы мы опоздали на несколько секунд, или бы мужчина не смог удержать жену за волосы еще несколько секунд, то спасти ее, вероятно, было бы уже невозможно», — цитирует РИА Новости офицера Цзо Юй, перелезшего через борт крыши и затащившего женщину на устойчивую поверхность.