Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику в Сети

В лютую зимнюю стужу Софи отчаянно скучает по лету и жарким объятиям "натурального блондина". Жених и невеста запечатлены в гамаке. Полуобнаженный Басков, прижавшийся к Кальчевой, задумчиво сморит вдаль, в то время как она с явным удовольствием нежится в его руках. Певица даже закрыла глаза от удовольствия.

"Ах лето!!!" – подписала памятный кадр исполнительница, которую Николай выбрал себе в невесты, и добавила плачущий смайл.

Подписчики Кальчевой буквально залили красивую пару сахарным сиропом. "Какие вы классные", "Нереально классная фотка! Любимки", "вы очень друг друг подходите... и чем -то похожи даже!", "Какие Вы Классные!!! Такое Милое, Нежное, Романтичное фото!!! Безумно Красивые!!", "Коленька, Сонечка! Вы самая Шикарная в мире пара!!! Так Приятно видеть Вас вместе!!!", "Сонечка, классное фото!!! Такие милые и нежные!!!", "Сколько нежности в одном фото", "Трогательно аж до слез", "Сколько страсти и любви в одном фото, пусть так будет всегда, Вы идеальная пара", "Вы Прекрасны! Сонечка, от Всего Сердца желаю Вам с Колей Абсолютного Счастья и Абсолютной Любви!", "Можно любоваться до бесконечности", – на все лады хвалят влюбленных восторженные пользователи Сети.

A photo posted by Софи! Кальчева (@sofikalcheva) on Feb 5, 2017 at 11:55pm PST

В комментариях нет и намека на критику. Похоже, поклонники полностью одобряют выбор Софи, либо она своевременно удаляет комментарии от злопыхателей. Хотя один она все-таки пропустила. "Фотошоп конкретный... Зачем людям голову морочить своими отношениями????" – попыталась испортить настроение хозяйке аккуанта некая девушка. Но ее реплики очень оперативно исчезли.

К слову, ранее возлюбленная Баскова рассказала в интервью об их взаимоотношениях с артистом. Кальчева объяснила, почему у них гостевой брак, и по какой причине исполнитель отказался есть стряпню своей тещи.

Влюбленные вместе уже три года. Артистка предположила, что причина их долгих отношений в разнообразии. "У Коли есть особенность: он очень любит удивлять и делать сюрпризы. С ним никогда не скучно. Как-то я ехала за рулем, он позвонил и говорит: "Приезжай ко мне на съемку". Оттуда мы поехали в аэропорт и улетели на Мальдивы. Из вещей у нас были только два паспорта и его кредитка. И мы отлично отдохнули. Для него важно, чтобы человек, который с ним рядом, понимал его", – объяснила певица.