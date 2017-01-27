Смотри: накачанные губы Ольги Бузовой вызвали отвращение у ее поклонников

Ее подписчики в ужасе от того, во что превратилось ее лицо. В своем микроблоге ведущая опубликовала ряд снимков, на котором заметно, что ее лицо сильно изменилось. И больше всего в глаза бросаются ее губы. Поклонники Ольги Бузовой заявили, что после пластики они стали выглядеть неестественно. Подписчики попросили в комментариях ведущую остановится, так как последние перемены во внешности ей совсем не идут.