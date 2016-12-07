Организатор TMW: мне нравится, что Керсти Кальюлайд не пытается быть Тоомасом Хендриком Ильвесом

В фестивале примут участие 237 артистов и групп из 33 стран.

Репортер портала Elu24 поинтересовался у Хелен Силдна, чего она ожидает от участия в фестивале Керсти Кальюлайд, которая, по ее признанию, никогда не была особо музыкальной. Так о чем же собирается говорить президент?

«Я абсолютно не знаю, о чем она собирается говорить, но, по тому, что я уже о ней слышала, я сделала вывод, что она совершенно не похожа на Тоомаса Хендрика Ильвеса», - призналась Силдна.

Как призналась Силдна, она очень ждет этой речи и уверена, что все пройдет успешно.