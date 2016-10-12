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Беременная женщина регулярно слышала шум секса в соседней квартире, оказалось, это ее парень спал с соседкой

Limon.ee
Limon.ee
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Будущая мама поделилась ужасной историей измен своего жениха, пока она была беременна. Девушка слышала регулярный шум от секса, который доносился из соседней квартиры, как оказалось, это ее парень занимался сексом с соседкой.

Когда 24-летняя Даниэль Дэвис из западной части Лондона сошлась с Шейном Моррисом, она работала парикмахером, а ее парень проводил дни с приятелями или за телевизором. Первые 6 месяцев были идеальными, но, когда пара стала жить вместе, Даниэль стала подозревать, что Шейн изменяет ей. Он не оставлял свой телефон, но, когда она говорила об этом, обзывал ее параноиком. Соседка сверху сказала Даниэль, что Шейн ей не пара, пишет Soulpost.ru.

«Было забавно слышать от нее такое, потому что они с Шейном, казалось, сблизились, — вспоминает Даниель. — Он всегда бегал к ней за сигаретой, а потом отсутствовал полчаса. Но он был таким. Он выскакивал в магазин и возвращался через час или позже и всегда находил оправдание. Я хотела ему верить, но что-то беспокоило меня».

Примерно в это же время Даниель начала чувствовать себя плохо — оказалось, что она была беременна. Но это продлилось недолго – у Даниэль случился выкидыш. Пара не сдавалась, стараясь завести еще одного ребенка, и Даниэль снова забеременела.

Тем не менее, Шейн стал исчезать посредине ночи. Приперев жениха к стенке, Дэниэль услышала от него страшную правду – он признался, что изменял ей с двумя женщинами. Девушка переехала в дом мамы и спустя два дня решила посмотреть его сообщения на Facebook, так как знала его пароль. Увиденное ввергло ее в шок. Шейн спал с десятками женщин, среди которых была их соседка сверху.

Разъяренная Даниэль решила отомстить. Она сделала скриншоты сообщения и отправила их на стену Шейна в Facebook, отметив на скриншоте их друзей и семью. Было множество звонков, в том числе и от Шейна, который не прекратил добиваться возобновления отношений с Даниэль. В результате чего она была вынуждена получить судебный запрет на то, чтобы он больше к ней не приближался.

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