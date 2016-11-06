Друг рассказал о побеге Михаила Задорнова из больницы

Михаил Задорнов продолжает бороться с онкологическим заболеванием. "Миша прошел в декабре биопсию мозга в Германии. Сейчас он находится в реабилитационном отделении. Врачи пока прогнозов никаких не дают, говорят: "Все идет своим чередом!" Лечение в стационаре дорогое. Вопросов насчет денег пока нет", – сообщил друг сатирика Владимир Качан.

Рядом с Задорновым постоянно находятся его близкие. Не забывают о нем и друзья. "Насколько я знаю, восстановительный курс потихоньку показывает позитивные результаты. Да и настроение у Миши на "отлично"! Мы начали съемки фильма "Однажды в Америке, или…", сценарий которого написал Задорнов. Несмотря на то, что сам на площадке присутствовать не может, постоянно на связи. Вот на днях созванивались, я рассказывал ему о сценах с интерьером королевского дворца! Он так загорелся, что решил сбежать из клиники на пару дней. Но мы его отговорили: "Нужно сосредоточиться на себе!" – цитирует приятеля писателя Максима Забелина Starhit.

Примечательно, что Задорнов еще и играет в новом кинопроекте. Ему досталась роль... новоиспеченного президента США Дональда Трампа. "По сценарию наш Дональд Трамп должен появляться в кадре летом, поэтому у Миши есть еще пара месяцев для окончательной реабилитации. На площадке у нас всегда дежурит врач – так что здоровье "первого лица государства" будет под контролем!" – уверил общественность Забелин.

До того, как стало известно о болезни сатирика, Михаил успел озвучить монологи и дал ремарку нескольким героям. Забелин рассказал: "Фильм должен получиться семейным и без лишней пошлости. Тем более что Задорнов вычитывал весь сценарий перед зрителем. Собирал в Театре на Таганке аудиторию: куски, где люди смеялись, обводил, а нет – нещадно вычеркивал".

Напомним, в начале осени 2016 года Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием.