Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Друг рассказал о побеге Михаила Задорнова из больницы

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Несмотря на тяжелую болезнь, Михаил Задорнов не теряет присутствия духа. Более того, он даже хотел сбежать из больницы, чтобы поприсутствовать на съемках фильма.

Михаил Задорнов продолжает бороться с онкологическим заболеванием. "Миша прошел в декабре биопсию мозга в Германии. Сейчас он находится в реабилитационном отделении. Врачи пока прогнозов никаких не дают, говорят: "Все идет своим чередом!" Лечение в стационаре дорогое. Вопросов насчет денег пока нет", – сообщил друг сатирика Владимир Качан.

Рядом с Задорновым постоянно находятся его близкие. Не забывают о нем и друзья. "Насколько я знаю, восстановительный курс потихоньку показывает позитивные результаты. Да и настроение у Миши на "отлично"! Мы начали съемки фильма "Однажды в Америке, или…", сценарий которого написал Задорнов. Несмотря на то, что сам на площадке присутствовать не может, постоянно на связи. Вот на днях созванивались, я рассказывал ему о сценах с интерьером королевского дворца! Он так загорелся, что решил сбежать из клиники на пару дней. Но мы его отговорили: "Нужно сосредоточиться на себе!" – цитирует приятеля писателя Максима Забелина Starhit.

Примечательно, что Задорнов еще и играет в новом кинопроекте. Ему досталась роль... новоиспеченного президента США Дональда Трампа. "По сценарию наш Дональд Трамп должен появляться в кадре летом, поэтому у Миши есть еще пара месяцев для окончательной реабилитации. На площадке у нас всегда дежурит врач – так что здоровье "первого лица государства" будет под контролем!" – уверил общественность Забелин.

До того, как стало известно о болезни сатирика, Михаил успел озвучить монологи и дал ремарку нескольким героям. Забелин рассказал: "Фильм должен получиться семейным и без лишней пошлости. Тем более что Задорнов вычитывал весь сценарий перед зрителем. Собирал в Театре на Таганке аудиторию: куски, где люди смеялись, обводил, а нет – нещадно вычеркивал".

Напомним, в начале осени 2016 года Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольницазадорновмихаил задорновпобеграссказ
Эксклюзив!
смотрите
розыгрыш
самые горячие новости limon.ee!
СМОТРИ!
Эксклюзив на Limon.ee
СМОТРИ!
СМОТРИ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
10:35
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор в Сети
10:27
Максим Аверин представит в Таллинне продолжение спектакля «Всё начинается с любви»
10:15
Откровения элитной уборщицы: я работала у богачей и как они жить не хочу!
09:47
День будет непростым! Читайте гороскоп на сегодня, второе февраля
09:33
Сильная магнитная буря со 2 по 5 февраля ударит по всем: что делать?
09:24
Друг рассказал о побеге Михаила Задорнова из больницы
23:08
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!» (14)
21:29
Бейонсе беременна двойней
19:30
Он тебе не пара: родня русской невесты украла ее у жениха-итальянца (2)
19:00
Можно ли спасти отношения после неудачного первого секса?
18:48
Весь Отепя сбежался на крики голого японца! Люди не поверили, когда увидели, что с ним происходит (видео) (2)
18:30
Фото: Анита Цой очаровала поклонников лицом без макияжа
18:12
Смотри: измена Кети Топурии с рэпером Гуфом попала на видео
17:53
Узнаешь себя? Вот какие блюда обожают разные знаки зодиака!
17:34
От Календы до Горского: как выглядели популярные радиоведущие в начале своей карьеры! (ГАЛЕРЕЯ)
17:06
Звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловался на безденежье
16:44
Врачи предупреждают: вот почему нельзя заправлять кровать!
16:29
Миллионер готов отдать свою шикарную квартиру совершенно бесплатно... Но у него есть одно важное условие!
16:11
Видео, в котором ничего не происходит, взорвало YouTube
15:50
Кончаловский о дочке Маше: я ошибался
Все новости
KrasotkaЦеликом
Пять признаков, что у тебя венерическое заболевание

Пять признаков, что у тебя венерическое заболевание

Он тебе не пара: родня русской невесты украла ее у жениха-итальянца

Он тебе не пара: родня русской невесты украла ее у жениха-итальянца (2)

В какой воде купать ребенка: советы молодым мамам

В какой воде купать ребенка: советы молодым мамам

09:15
Читательница: меня тошнит, когда я вижу своего шефа и его грязные ногти
1. фев
Видео: эстонские дизайнеры рассказали, как нельзя одеваться на президентский прием
1. фев
Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри
1. фев
Все, что вы хотели знать о сосках, но стеснялся спросить
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(27)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(14)
Сильная магнитная буря со 2 по 5 февраля ударит по всем: что делать?
Друг рассказал о побеге Михаила Задорнова из больницы
Весь Отепя сбежался на крики голого японца! Люди не поверили, когда увидели, что с ним происходит (видео) (2)
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(27)
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(14)
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»(14)
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов!(6)
Когда в следующий раз пойдете в магазин, запомните: эти продукты покупать нельзя!(5)
CмотриЦеликом
Видео: уфологи нашли на Марсе трехметровый скелет гуманоида

Видео: уфологи нашли на Марсе трехметровый скелет гуманоида

Папарацци в таллиннском аэропорту: заграничный рейс сестер Сынаялг закончился несчастьем

Папарацци в таллиннском аэропорту: заграничный рейс сестер Сынаялг закончился несчастьем

Фото: Елена Ваенга засветилась на улочках старого Таллинна

Фото: Елена Ваенга засветилась на улочках старого Таллинна

30. янв
Галерея: смотрите, как эффектно в Таллинне Китайский новый год встречали
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачеваартистбузовавидеогороскопдочьженажизньзвездыздоровьеинтересноинтиммодельольгаольга бузовапевецпевицароссиясекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees