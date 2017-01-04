Мужик, не проспи свое счастье: 10 признаков того, что девушка влюблена в тебя по уши!

На начальной стадии отношений вопрос признаков влюблённости становится особенно актуальным. Тем более, если речь идёт о девушках. Ведь особенно сложно понять настроения ещё толком не знакомого человека. А девушки являются ещё теми кокетками. И распознать отношение каждой конкретной из представительниц прекрасного пола, с первого взгляда, удаётся далеко не каждому парню или мужчине. В этой статье мы собрали совокупность признаков, на основании которых можно сделать вывод о том, что девушка в вас влюблена, пишет Cluber.com.ua.

Длительный взгляд

Всё, что вызывает интерес у человека, также притягивает его взгляд. Если девушка излишне долго задерживает на вас свой взгляд, то определённо можно говорить о её некоторой заинтересованности. Хотя речь о влюблённости здесь вести ещё слишком рано. Для того, чтобы убедиться в правдивости этого заключения, просто проследите сами за собой. И здесь вы обязательно заметите, что когда объект обожания попадает в поле вашего зрения, взгляд тут же концентрируется на этом человеке. Так что не только лишь для девушек верен этот пункт. Данная гипотеза в равной степени касается и мужчин.

Прихорашивание

Этот признак влюблённости девушки берёт своё начало ещё с древних времён. И обусловлен он банальными инстинктами. Многие ведь смотрели передачи о дикой природе. Да и без всех этих передач понятно, что влюблённая девушка начинает перетягивать на себя внимание понравившегося ей парня. А как это можно сделать, чтобы это не выглядело излишне явным и навязчивым? Поправление локонов волос, воротника кофточки, окраска губ в присутствии мужчины. Здесь может говорить о влюблённости даже демонстративное самолюбование девушке в зеркале. И зависит уже от того, а хочет ли девушка, чтобы о такой её заинтересованности знали окружающие.

Стремление к встречам и общению

Влюблённая девушка обязательно будет искать возможность встречи и общения с понравившимся ей парнем. И для этого могут использоваться абсолютно любые поводы. От совместного отдыха большой компанией до случайной встречи на улице. И такая встреча может быть вовсе не случайной. Так же следует помнить, что влюблённая девушка при общении стесняется и теряется в словах. Если вы заметили подобную реакцию вашей собеседницы, то очень велика вероятность того, что она в вас влюблена.

Забота

Мужчины привыкли, что именно они должны заботиться о девушках. И действительно, влюблённый мужчина склонен заботиться о своей возлюбленной. Но этот тезис в равной степени справедлив и в случае с девушками. Влюблённая девушка проявляет заботу о своём возлюбленном. И эта забота проявляется в совершенно незаметных на первый взгляд мелочах. Эта черта обуславливается материнским инстинктом, который девушка проецирует на своего возлюбленного. Пусть даже и на подсознательном уровне.

Чрезмерная радость

Если девушка при виде вас начинает громко смеяться и сиять от счастья, то это явный признак её влюблённости. Пусть встречается такое её проявление не так уж и часто. Зато это признак по настоящему искренней симпатии и влюблённости. Сюда же следует отнести и бурную реакцию на посредственный анекдот.

Допуск в личное пространство

Каждый, кто хоть немного интересовался психологией, слышал о понятии личного пространства. Это то расстояние, на которое человек не допускает никого, кроме близких ему людей. Так вот, если девушка спокойно относится к случайным прикосновениям, сближениям и прочим подобным вещам, то можно делать о том, что она и вас относит к категории близких людей.

Допуск к личным вещам

Опять же, это та грань, за которою девушка пустит далеко не каждого. Самым ярким таким примером является мобильный телефон. Если девушка спокойно передаёт его вам в руки, то она вам полностью доверяет. А доверяют близким и любимым. Ну и за гранью реальности доступ к странице в социальной сети. Если девушка предоставила вам такой доступ, то она не только в вас влюблена, а и в Сибирь готова поехать. Шутка.

Лёгкий флирт

Этим уже никого не удивишь, но помнить о таком признаке как флирт всё же необходимо. Флирт может быть абсолютно разного качества. От невинного и даже до наглого. Здесь всё зависит уже от самой девушки. Но в контексте данной статьи, второй вариант мы отбрасываем. Концентрироваться же стоит на лёгком и невинном флирте, с которого и начинаются любовные отношения. Вот ещё один признак того, что девушка в вас влюбилась.

Повышенное внимание

Влюблённая девушка всегда будет проявлять к вам повышенное внимание. И это понятие немного отличается от аналогичного случая с мужчинами. Если мужчина демонстрирует своё внимание посредством поступков, то девушка повышенное внимание оказывает к словам мужчины. Не зря говорят, что женщины любят ушами. Именно поэтому девушка слышит абсолютно все замечания своего любимого мужчины относительно внешности и поведения. Если девушка стала стремительно меняться в лучшую для вас сторону, то это может быть не случайно. Вспомните, а не вы ли ей посоветовали отпустить длинные волосы или одеть вот те симпатичные серёжки.

Внешние изменения

Этот пункт плавно вытекает из предыдущего. Влюблённая девушка постепенно выпытывает вкусы своего возлюбленного и всё больше становится похожей на его идеал. Обратите внимание, ведь именно из-за вас девушка могла сделать другую причёску, сменить стиль одежды, да и вообще изменить интересы и круг общения. Здесь уже речь заходит не только о влюблённости. Здесь уже впору говорить о настоящей любви. И такими девушками разбрасываться не стоит!

Вот мы и разобрали основные признаки, по которым можно определить, что девушка в вас влюблена. Конечно же, каждый конкретный случай индивидуален. Но именно на основе этих советов можно в максимально короткие сроки понять, а влюблена ли в вас девушка?