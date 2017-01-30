Койт Тооме и Лаура в этот раз претендуют вместе с другими 19 артистами на победу в конкурсе Eesti Laul, победитель которого представит нашу республику на «Евровидении» в Киеве. Автор слов песни «Verona» - Свен Лыхмус, который искал вдохновение в итальянском городе Верона, месте действия пьесы «Ромео и Джульетта», пишет Elu24.

По словам Лауры, Верона напомнила о светлой любви.

Напомним, что Лаура в прошлом году хотела представить Эстонию на «Евровидении» с песней «Supersonic», но в финале Eesti Laul победу почему-то одержал Юри Поотсманн.

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