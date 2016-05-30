В Сети появилась петиция с требованием присвоить Ольге Бузовой звание народной артистки России

И недавно в интернете появилась петиция. Ее создатели требуют присвоить Ольге Бузовой звание народной артистки России. Они считают, что ее заслуги перед отечеством просто неоценимы, а конкретно – вклад в развитие музыки. Эту петицию написали фанаты телеведущей, которая сейчас стала еще и певицей. Правда, многие решили, что это шутка, но поклонники Бузовой настроены очень решительно.