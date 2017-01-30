Видео: смогут ли лучшие экстрасенсы во главе с Мэрилин Керро выявить из шести мужчин гомосексуалиста?

Следующее задание ждет лучших участников шоу «Битва экстрасенсов» в Зеленограде, где умерла 15-летняя девочка. Родители не знают, что случилось с ребенком на самом деле, а в официальную версию полиции они не верят.

Уже сегодня зрители смогут увидеть шоу «Битва экстрасенсов» на эстонском телеканале TV3!