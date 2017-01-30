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Видео: смогут ли лучшие экстрасенсы во главе с Мэрилин Керро выявить из шести мужчин гомосексуалиста?

Limon.ee
Limon.ee

В первом испытании «Битвы экстрасенсов» на TV3 ясновидящие встретятся с шестью мужчинами, один из которых – гей. Смогут ли экстрасенсы ощутить эту необычную энергетику мужчины и какой совет дадут ему для дальнейшей жизни?

Следующее задание ждет лучших участников шоу «Битва экстрасенсов» в Зеленограде, где умерла 15-летняя девочка. Родители не знают, что случилось с ребенком на самом деле, а в официальную версию полиции они не верят.

Уже сегодня зрители смогут увидеть шоу «Битва экстрасенсов» на эстонском телеканале TV3!

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Сегодня в Эстонию приехали люди, которые связаны с мистикой, потусторонними силами и российским шоу «Битва экстрасенсов». Впервые в истории портала Limon.ee нам удалось пообщаться с популярной ведьмой Мэрилин Керро и создателем рейтингового российского шоу «Битва экстрасенсов» Владиславом Северцевым.
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