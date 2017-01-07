Лучше бы я этого не видел: 66-летняя Надежда Бабкина предстала без макияжа и в домашей одежде

Не секрет, что Надежда Бабкина несколько раз проходила серьезную коррекцию лица в клинике пластической хирургии. Было это в тот период, когда она встретила своего молодого возлюбленного Евгения Гора. Кстати, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев как-то рассказал, что не считает их отношения временными. Он сам видел не раз, что они воркуют как голубки, шепчут друг другу что-то ласковое на ухо. Добавим, что разница между Гором и Бабкиной составляет 30 лет. А вместе они уже 13, пишет Argumentiru.com.

Фотографии Надежды Бабкиной в домашнем костюме и без макияжа тронули подписчиков ее блога.

"Глаза совсем заплыли", "Посмейтесь от души и у вас такие будут!", "Хорошая фотография, позитивная, домашняя, хоть нет этого гламура, где все разукрашенные, Надежда очень приятная женщина", - поделились поклонники своими мнениями.

Девчонки заехали в гости! Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina) Янв 29 2017 в 12:27 PST