Антонио Бандерас госпитализирован из-за сильной боли в груди

По информации зарубежных СМИ, Антонио, поддерживающий себя в прекрасной физической форме, перетрудился на тренажерах. Почувствовав острую боль, он вызвал медиков. Прибывшие врачи приняли решение экстренно госпитализировать Бандераса, заподозрив у него сердечный приступ.

Как сообщает газета The Sun, актера увезли в одну из клиник английского графства Суррей недалеко от его дома. Специалисты сделали все необходимые обследования, чтобы исключить инфаркт.

Брюнет быстро пошел на поправку, поэтому его отпустили домой. Бандерас не стал рассказывать журналистам, какой диагноз ему поставили, но сердечно поблагодарил медиков за оперативность.

Актер променял шумный Лос-Анджелес на тихий и спокойный город Кобхэм в графстве Суррей в 2015 году. Там он наслаждается провинциальной жизнью со своей возлюбленной Николь Кемпел. У пары есть дом за три миллиона долларов.