Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Дочь Майкла Джексона призналась СМИ, что ее отца убили

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В США разразился очередной громкий скандал. Дочь знаменитого певца Майкла Джексона Пэрис Джексон заявила, что, по ее мнению, гибель отца – это преднамеренное убийство. 18-летняя девушка дала первое в своей жизни большое интервью.

По ее словам, отец часто намекал ей, что у него есть враги. Иногда он даже говорил: «Однажды они все-таки убьют меня». При этом она понимает, что такая версия многим кажется очередной конспирологической теорией, но все фанаты Майкла и все члены его семьи знают, что это правда, и он просто попал в западню.

Ее спросили о том, почему она не добивается справедливого расследования этой трагедии, и Джексон ответила: «Это как шахматная партия. И я стараюсь играть правильно».

При этом дочь знаменитого певца напрочь отвергла обвинения ее отца в педофилии. Он часто плакал перед ней и говорил, что весь мир ненавидит его за поступки, которые он не совершал. И Пэрис ему, конечно же, верила.

Стоит отметить, что эта новость с vesti-ukr.com стала одной из самых популярных, потому что люди по всему миру активно интересуются жизнью Майкла Джексона и причинами его смерти.

Напомним, что Майкл Джексон умер в 2009 году, тогда его дочери Пэрис было 11 лет. Самому Джексону было 50 лет, точную причину его смерти пока не установили. Но есть версия, что роковые таблетки, от которых, по некоторым данным, и умер Майкл, ему дала Элизабет Тейлор, и об этом ранее заявил врач певца.

Как известно, специалисты считают, что Джексон умер от острой передозировки пропофолом, а его бывший личный врач Конрад Мюррей уверен в том, что доктора не выписывали ему никаких обезболивающих и снотворных препаратов. Мюррей настаивает на том, что лекарства Джексон получил от Элизабет Тейлор, которая скончалась в 2011 году. Эта информация содержится в автобиографической книге Конрада Мюррея «Это все», рукопись которой стала доступна благодаря журналистам.

Врач в своей книге пишет о том, что он всячески пытался избавить Джексона от зависимости от пропофола. Но суд самого Мюррея признал виновным в непреднамеренном убийстве Джексона. При этом медик настаивает, что именно Элизабет Тейлор «подсадила» Майкла на снотворные и обезболивающие препараты.

По мнению врача, эта зависимость стала максимальной ближе к лету лета 2009 года, когда Джексон готовил целую серию из нескольких концертов в Лондоне. К тому времени Майкл уже не мог обходиться без лекарств, но Мюррей отказался выписывать ему таблетки, и Джексону пришлось обратиться к другим врачам.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдочьмайкл джексонубийствочто
СМОТРИ!
СМОТРИ!
Смотри!
Смотри!
смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
Смотри!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:31
Сын Высоцкого рассказал, почему не может простить Марину Влади
12:28
Видео: пение Ольги Бузовой без фонограммы вызвало шок и ужас
12:16
Дима Билан показал интерьер своего роскошного дома, похожего на холостяцкую берлогу
12:10
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)
11:19
Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины
10:46
Только позавидовать! 51-летняя Элизабет Херли демонстрирует невероятную фигуру в бикини
10:33
Антонио Бандерас госпитализирован из-за сильной боли в груди
10:13
По приезде в Таллинн Елену Ваенгу посетили мысли о сексе
09:51
Дочь Майкла Джексона призналась СМИ, что ее отца убили
09:39
Актриса Оксана Акиньшина стала матерью в третий раз (фото)
07:56
Фотоновость: Ксению Собчак отлупил в бане известный режиссер (1)
07:35
Дочь Александра Тихановича рассказала, что у ее отца было смертельное заболевание
07:21
Читайте гороскоп на понедельник, 30 января, для всех знаков зодиака! Кому больше всех сегодня повезет?
06:33
Певица Керли высказалась о «блюющем ежике» – рекламном шаблоне Эстонии (1)
06:15
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем! (12)
21:51
Дочь Анастасии Заворотнюк сыграла тайную свадьбу с сыном миллионера
21:21
Смотри: оголенная Вера Брежнева покорила Нью-Йорк
20:50
Ольга Бузова уже четвертый день беспробудно пьет
20:20
Галерея: обеспеченные и гламурные эстонцы сбежались на концерт Тыниса Мяги за едой и автографами (1)
19:49
Быстрый тест: насколько хорошо вы помните рекламные слоганы?
Все новости
KrasotkaЦеликом
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!

Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему! (5)

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Почему мужчина убегает?

Почему мужчина убегает?

12:41
Эстонка вошла в топ-пять начинающих дизайнеров мира
12:19
Условия в утробе матери влияют на развитие мозга в подростковом возрасте
12:05
Психологи призывают родителей отказаться от кукол Barbie
07:31
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(12)
Дочь Александра Тихановича рассказала, что у ее отца было смертельное заболевание
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)
По приезде в Таллинн Елену Ваенгу посетили мысли о сексе
Только позавидовать! 51-летняя Элизабет Херли демонстрирует невероятную фигуру в бикини
Топ комментариев
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(12)
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(7)
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов!(5)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (4)
CмотриЦеликом
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

27. янв
Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачеваартистбузовавидеогороскопдомдочьженажизньзвездыздоровьеинтересноинтиммузыкаольга бузовапевицапугачевароссиясекссмертьсмотрисшатрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees