Дочь Майкла Джексона призналась СМИ, что ее отца убили

По ее словам, отец часто намекал ей, что у него есть враги. Иногда он даже говорил: «Однажды они все-таки убьют меня». При этом она понимает, что такая версия многим кажется очередной конспирологической теорией, но все фанаты Майкла и все члены его семьи знают, что это правда, и он просто попал в западню.

Ее спросили о том, почему она не добивается справедливого расследования этой трагедии, и Джексон ответила: «Это как шахматная партия. И я стараюсь играть правильно».

При этом дочь знаменитого певца напрочь отвергла обвинения ее отца в педофилии. Он часто плакал перед ней и говорил, что весь мир ненавидит его за поступки, которые он не совершал. И Пэрис ему, конечно же, верила.

Стоит отметить, что эта новость с vesti-ukr.com стала одной из самых популярных, потому что люди по всему миру активно интересуются жизнью Майкла Джексона и причинами его смерти.

Напомним, что Майкл Джексон умер в 2009 году, тогда его дочери Пэрис было 11 лет. Самому Джексону было 50 лет, точную причину его смерти пока не установили. Но есть версия, что роковые таблетки, от которых, по некоторым данным, и умер Майкл, ему дала Элизабет Тейлор, и об этом ранее заявил врач певца.

Как известно, специалисты считают, что Джексон умер от острой передозировки пропофолом, а его бывший личный врач Конрад Мюррей уверен в том, что доктора не выписывали ему никаких обезболивающих и снотворных препаратов. Мюррей настаивает на том, что лекарства Джексон получил от Элизабет Тейлор, которая скончалась в 2011 году. Эта информация содержится в автобиографической книге Конрада Мюррея «Это все», рукопись которой стала доступна благодаря журналистам.

Врач в своей книге пишет о том, что он всячески пытался избавить Джексона от зависимости от пропофола. Но суд самого Мюррея признал виновным в непреднамеренном убийстве Джексона. При этом медик настаивает, что именно Элизабет Тейлор «подсадила» Майкла на снотворные и обезболивающие препараты.

По мнению врача, эта зависимость стала максимальной ближе к лету лета 2009 года, когда Джексон готовил целую серию из нескольких концертов в Лондоне. К тому времени Майкл уже не мог обходиться без лекарств, но Мюррей отказался выписывать ему таблетки, и Джексону пришлось обратиться к другим врачам.