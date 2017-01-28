Вот это школьницы! Таллиннские ученицы выглядят не хуже голливудских моделей, их мускулистые одноклассники тоже не отстают! (галерея)

В этом году мероприятие состоялось уже в четырнадцатый раз. Темой в этом году стала «Метаморфоза».
Помимо представителей Baltika Grupp в состав членов жюри вошли стилист Лийна Стейн и Пирет Пуппарт.
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В субботу, 28 января, в школе Рокка-аль-Маре состоялся инновативный показ моды - «Розовые ножницы».
В этом году мероприятие состоялось уже в четырнадцатый раз. Темой в этом году стала «Метаморфоза».
Помимо представителей Baltika Grupp в состав членов жюри вошли стилист Лийна Стейн и Пирет Пуппарт.
Смотрите галерею!
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