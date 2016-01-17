Дочка «прекрасной няни» встречалась с сыном миллионера Бислана Абдулмуслимова. Фанаты заметили на безымянном пальце девушки кольцо, которое приняли за обручальное. Иных кандидатур, кроме сына Абдулмуслимова, на роль ее супруга, поклонники предположить не могут. Сама Анна, как и ее мать, никак не комментирует появившиеся в Сети слухи, пишет 7d.org.ua.
Дочь Анастасии Заворотнюк сыграла тайную свадьбу с сыном миллионера
29. Январь 2017 21:51
:
Фанаты уверены, что Анна Заворотнюк вышла замуж за своего возлюбленного.