Рейтинг профессий, провоцирующих ожирение: я и подумать не мог, что список именно такой!

Как пишет МедикФорум со ссылкой на отчет компании CareerBuilder JobSearch, всего 40% из числа добровольцев признались, что они имеют лишний вес, и виной тому может быть именно специфика их профессии. При этом 16% добровольцев заявили, что потеряли вес благодаря своей работе. Чаще всего люди говорили о том, что набирают вес из-за неправильного питания и недостатка движения.

Рейтинг профессий, провоцирующих ожирение:

помощник руководителя - 69%;

инженер – 56%;

медсестра, учитель, системный администратор – 51%;

юрист – 48%.