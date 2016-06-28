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Что стоит сразу рассказать сексуальному партнеру?

Limon.ee
Limon.ee
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В начале отношений или от неопытности партнера секс может огорчить. Стоит обсуждать сложные моменты или то, что беспокоит больше всего. Молчание не даст партнеру никакой информации и улучшить сексуальную жизнь не получится.

Каждая девушка и женщина нуждается в предварительных ласках. Лишь в моменты страсти секс может быть быстрым и горячим. Прелюдия перед сексом позволяет расслабиться и получить максимум удовольствия от партнёра, пишут sex-news.ru.

Резкие и неаккуратные ласки груди могут быть неприятны. Далеко не у всех женщин соски - это эрогенная зона. Лаская грудь более нежно, чувствительность сосков можно повысить.

Торопливость во время секса недопустима. Темп каждая пара выбирает сама, но стоит прислушиваться друг к другу. Достижение оргазма будет более ярким, если партнеры взаимодействуют.

Оральный секс любят как женщины, так и мужчины. Если хочется подарить ласки именно таким способом, то вряд ли партнер или партнерша скажут нет.

Клитор - это не пусковая кнопка для получения оргазма. Нажимая слишком резко, партнеру вряд ли это доставит массу удовольствия. Нежные ласковые прикосновения будут более уместны.

Анальный секс не должен быть без желания. Уговаривая партнершу попробовать этот вид секса, стоит помнить о хорошей и правильной подготовке. Использование лубрикантов и аккуратность будут залогом приятного секса и возможно более яркого оргазма.

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