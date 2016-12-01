Начните свой день с астрологии: читайте гороскоп на 27 января!

Расширение своего дела покажется неплохой идеей многим бизнесменом, однако правильно оценить все связанные с этим трудности удастся позже.

Ответственность, взаимопомощь и готовность к компромиссам играют важную роль в развитии личных отношений. Это день, когда дружба и партнерство предпочтительнее романтических увлечений, и никакие мимолетные связи и интрижки не должны ставить под сомнение существование проверенного временем союза.

Овен

День в целом удачный, но непростой. Вам не раз предстоит сделать нелегкий выбор, а затем объяснять причины своих поступков как близким, так и малознакомым людям. Трудно смириться с тем, что не всегда окружающими понимают вас с полуслова и стремятся исполнить ваши желания, однако это не станет поводом опустить руки и предаться мрачным размышлениям; напротив, вас посетят оригинальные идеи, воплощение которых в жизнь облегчит жизнь всем.

Не стоит заниматься решением сложных профессиональных задач, лучше сосредоточиться на простых и привычных делах. Идеи, посещающие вас в этот день, не так просты в реализации, как кажется, поэтому перед тем, как браться за их воплощение в жизнь, лучше посоветоваться с более опытными людьми.

Телец

Этот день подходит для выполнения полученных заданий, реализации планов, составленных другими людьми, работы над чужими проектами. Вряд ли вам удастся стать лидером в трудовом коллективе, да и особой необходимости в этом нет. Можно заняться решением личных проблем, навести порядок в домашних и семейных делах.

Приятным будет активный отдых в обществе близких, общение с любимым человеком принесет радость. Воздержаться следует лишь от посещения сомнительных увеселительных заведений, встреч с людьми, чья репутация оставляет желать лучшего. Жизненный потенциал высок, вы преисполнены обаяния и излучаете оптимизм.

Близнецы

На вашем пути возникают лишь преодолимые препятствия, что не может не радовать. Профессиональные успехи прямо пропорциональны усилиям, приложенным для их достижения, и, что бы ни делали недоброжелатели для изменения этой ситуации, их старания окажутся напрасными. Возможно удачное приобретение дорогих вещей, мебели и бытовой техники. Давние партнеры выступят с новыми предложениями.

Сегодня вам стоит быть на виду – велик шанс завязать интересные и полезные знакомства. Хорошо пройдут торжества и праздники, получить полезную информацию поможет посещение семинаров и презентаций. Члены семьи готовы окружить вас заботой, но порой излишне внимательны к мелочам.

Рак

Трудности, связанные с работой и решением профессиональных задач, не испортят вам настроения. Этот день можно посвятить оформлению документов, преодолению бюрократических преград. Удачно сложатся деловые и развлекательные поездки, появится возможность посетить мероприятия, позволяющие расширить кругозор и завязать полезные знакомства.

Нежелательно делать покупки, в особенности если речь идет о вещах, предназначенных для использования всеми членами семьи. И родственники, и любимый человек, и друзья нуждаются в вашем внимании; не упустите случай порадовать их. Жизненный потенциал высок.

Лев

Возможны проблемы на работе, придется посвятить немало времени исправлению своих и чужих ошибок, решению старых проблем. Ваши недоброжелатели необыкновенно активны, следует быть внимательнее и обходить расставленные ими ловушки. В деловых контактах важна разборчивость, но это не значит, что следует отказываться от неожиданных предложений сразу, не обдумав их как следует. Можно приобретать вещи, необходимые для профессиональной деятельности или учебы; от других покупок лучше воздержаться.

Участие в светских мероприятиях не только будет приятным, но и принесет замечательные плоды. Это хороший день для общения в неформальной обстановке, обсуждения проблем и их решения. В ваших силах повлиять на развитие романтических и семейных отношений, однако действовать следует корректно и осторожно.

Дева

Противоречивый день: сильны как негативные, так и позитивные тенденции. Желательно избегать споров с руководством, не давать недоброжелателям поводов для сплетен; сложности в деловых отношениях могут помешать профессиональному росту и решению поставленных задач. В личной жизни складывается ситуация, внушающая беспокойство. Непросто найти общий язык с любимым человеком, велика вероятность споров.

Родственники нуждаются в вашей помощи, не стоит отвечать отказом на их просьбы. День подходит для посещения развлекательных заведений, участия в разнообразных торжествах, отдыха на природе. Жизненный потенциал находится на высоком уровне.

Весы

Этот день подходит и для работы, и для отдыха. Желательно заранее составить план действий и следовать ему – так вы сможете многое успеть, воплотить в жизнь самые разнообразные свои замыслы. Порадуют встречи с дальними родственниками, их незапланированные визиты. Напомнят о себе и старые друзья, появится возможность отлично провести время вместе, научиться чему-то новому.

В отношениях с любимым человеком наступает нелегкий период. Велика вероятность разногласий, возникающих из-за пустяков, а также споров, вызванных несходством мировоззрений. Избегайте обидных высказываний – ваши слова больно ранят окружающих.

Скорпион

Трудности в личной жизни помещают сосредоточиться на работе, что не лучшим образом отразится на профессиональных успехах. Ваши недоброжелатели наверняка попытаются этим воспользоваться, поэтому будьте готовы отстаивать свои интересы, пусть и в неравной борьбе. Возможны небольшие денежные поступления, не исключено возвращение старых долгов.

Очень важной будет поддержка друзей, и вы непременно ее получите. Не стоит отказываться и от развлечений – приятное времяпрепровождение позволит на время забыть о невзгодах, поднимет настроение. Жизненный потенциал достаточно высок, но испытывать свой организм на прочность не стоит.

Стрелец

Сложный день, события которого заставят вас нервничать и переживать. К счастью, вы готовы расстаться с иллюзиями и принять решение, которого требует ситуация, даже если это будет непросто. Проблемы в отношениях с деловыми партнерами станут серьезной преградой на пути к профессиональным успехам; возможны ошибки в оформлении документов, в особенности – связанных со сделками купли-продажи.

Непросто складываются отношения с самыми близкими людьми, много времени отнимут споры с любимым человеком и родственниками. Вам пойдут на пользу поездки и занятия спортом, а также другие формы активного отдыха; они и настроение поднимут, и улучшению самочувствия будут способствовать.

Козерог

Разрядить весьма напряженную обстановку этого дня позволит даже небольшая поездка, а уж настоящее путешествие обязательно станет источником многочисленных приятных эмоций. Однако не стоит возлагать серьезных надежд на то, что удастся и профессиональные проблемы решить, и время хорошо провести: во всем, что касается деловой сферы, отмечается влияние как позитивных, так и негативных тенденций.

Романтические отношения приносят больше огорчений, чем радости; ради того, чтобы решить накопившиеся проблемы, придется изменить свои планы. Родственники рассчитывают на вашу помощь и предъявляют нешуточные требования, что создает плодотворную почву для конфликтов и ссор.

Водолей

Удачный день для тех, кто с самого утра настроится на деловой лад и не упустит возможности совершить профессиональный подвиг. Вас посетят интересные идеи, и непременно появятся люди, вместе с которыми вы сможете реализовать даже самые смелые замыслы. Очень хороший день для любых занятий, связанных с украшением интерьера. Не исключены финансовые затруднения, которые окажутся весьма краткосрочными.

Стоит уделить время общению с близкими людьми, не нужно отказываться от романтических свиданий, скрывать свои нежные чувства. Нежелательно скрывать важную информацию, пытаться утопить заботы и тревоги в вине или искать легкомысленных радостей, развлекаясь в сомнительной компании.

Рыбы

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день, нужно побороть лень и стремление к развлечениям. Для того, чтобы достичь поставленной цели, придется приложить некоторые усилия, но особых подвигов от вас не потребуется, если взяться за дело вовремя. Прекрасный день для покупок, юные представители знака могут рассчитывать на подарки от старших родственников.

Влюбленных ожидают очень приятные события; отношения, проверенные временем, выходят на новый уровень. Массу удовольствия доставит общение с детьми, их наивные, но по-своему мудрые советы окажутся очень кстати. Очень легко Рыбы справятся с делами, требующими творческого подхода.