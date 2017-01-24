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Замечал ли ты когда-нибудь на ушах своей кошки эти кармашки? Они выполняют очень важную функцию!

Limon.ee
Limon.ee
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Каждый кошатник наверняка замечал, что у его пушистых любимцев на ушах есть характерные кожные складочки в виде маленьких кармашков. Вот только мало кто знает, для чего они предназначены.

Limon.ee решил узнать, какую функцию выполняют эти кармашки на ушах у кошек, и вот что нам удалось выяснить.

Оказалось, такие кармашки есть не только у кошек, но и у многих других животных: летучих мышей, лисиц и даже некоторых пород собак. В английском языке у этой анатомической особенности даже есть специальное наименование — henry's pocket!

Как ни странно, несмотря на то, что у стольких животных есть эти своеобразные кармашки, ученые так и не смогли дать однозначный ответ, зачем они нужны, пишет ofigenno.cc.

Самая распространенная версия гласит, что эти кармашки выполняют примерно ту же функцию, что и козелок в человеческом ухе: отражают и направляют звук таким образом, чтобы можно было точнее определить его источник.

Впрочем, у этой теории есть немало противников. Они говорят, что расположение кармашка на самом краю уха не может существенно влиять на распределение звука. По их мнению, это своеобразное ребро жесткости, хотя, глядя на нежную кожу  складки, в это совсем не верится...

Существует также предположение, что эти кармашки выполняют роль своеобразных клапанов, помогающих в случае надобности закрыть ухо. Под нежной кожей скрываются чувствительные нервные окончания, и при малейшем прикосновении к ним уши рефлекторно прижимаются к голове.

Некоторые исследователи утверждают, что складка нужна для большей подвижности ушей. Кожа кармашка натягивается и позволяет сильнее поворачивать ухо.

К тому же доводилось читать маловероятную, но очень оригинальную версию о том, что henry's pocket — это рудиментарные жабры!

Как видишь, ученые так и не пришли к единому мнению о предназначении этой складочки. А к какой точке зрения склоняешься ты? Напиши свое мнение в комментариях и не забудь поинтересоваться, что думают по этому поводу твои друзья.

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