Бывший продюсер Сергея Лазарева рассказал, кто родил певцу сына

Бывший продюсер артиста поведал, откуда у Лазарева появился наследник. По словам Леонида Дзюника, экс-продюсера Сергея Лазарева, версии о том, что сына исполнителю родила его поклонница, полная ложь. Он с большим уважением относится к своим фанаткам, так что он бы вряд ли допустил такое. Леонид Дзюник считает, что наследник у Лазарева появился от суррогатной матери, пишет 7d.org.ua.