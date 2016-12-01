Бывший продюсер артиста поведал, откуда у Лазарева появился наследник. По словам Леонида Дзюника, экс-продюсера Сергея Лазарева, версии о том, что сына исполнителю родила его поклонница, полная ложь. Он с большим уважением относится к своим фанаткам, так что он бы вряд ли допустил такое. Леонид Дзюник считает, что наследник у Лазарева появился от суррогатной матери, пишет 7d.org.ua.
Бывший продюсер Сергея Лазарева рассказал, кто родил певцу сына
22. Январь 2017 15:45
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Несколько недель назад Сеть взорвала новость о том, что известный российский певец Сергей Лазарев долгое время скрывал от общественности своего сына.