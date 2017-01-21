Видео: абсолютно голая женщина угнала у полицейского служебную машину

Видео показывает дезориентированную женщину, бредущую по автозаправке без одежды. Она сообщила помощнику шерифа, что стала жертвой изнасилования. Когда он вышел и машины, чтобы достать одеяло, женщина запрыгнула на водительское место через незакрытую дверь и нажала на газ.

FOX 10 сообщает, что полиция около часа преследовала обнаженную угонщицу, едущую по шоссе со скоростью более 160 километров в час. После задержания выяснилось, что женщина находилась под действием метамфетамина и спайса. Сообщение об изнасиловании не подтвердилось.

Женщине предъявлены обвинения в незаконном бегстве от правоохранительных органов, сопротивлении аресту, краже средства передвижения, обладании украденным автомобилем, вооруженном нападении и предоставлении заведомо ложных сведений.