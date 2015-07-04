Звезда на связи: какие тайны хранятся в телефоне Мити Фомина

Поклонники Мити Фомина привыкли видеть яркие фрагменты его жизни в соцсетях, на которые подписаны тысячи людей. В микроблоге артист делится подробностями рабочих будней, состоящих из репетиций, гастролей и закулисных моментов, однако нам удалось увидеть чуточку больше. Starhit заглянул а телефон Мити и узнал, о чем он молчит.

На рабочем столе его гаджета можно обнаружить множество полезных программ, среди которых есть приложения по покупке авиабилетов, отслеживание штрафов и прогноза погоды в различных точках мира.

«На главном экране ничего особенного, только необходимое: определить время в пути по навигатору, оплатить парковку, проверить отсутствие штрафов, всегда на связи по WhatsApp, - объяснил певец. - Люблю фотографировать, благо память телефона позволяет хранить много дублей».

В аппарате музыканта имеются также программы, позволяющие обрабатывать фотографии и видеозаписи. Дело в том, что Митя – активный пользователь соцсетей, а потому он внимательно следит за тем, чтобы все, что попадает в его микроблог, выглядело красиво, интересно и качественно.

«Исправно веду социальные сети, это часть работы, фаворит – «Инстаграм»: могу долго экспериментировать с фильтрами, делаю бумеранги, - рассказал Фомин. - Мое самое любимое приложение – The Weather. Оно всегда выручает, особенно на гастролях. Когда я лечу в другой климатический пояс, очень важно понимать, какая погода тебя там ждет и что из вещей необходимо взять с собой».

/ starhit.ru

Интересно, что за образом жизни и самочувствием популярного певца внимательно следит его тренер Вячеслав. Мужчина контролирует артиста и регулярно интересуется его самочувствием в WhatsApp. «Ежедневный отчет обязателен. Слава за всем следит, так что я в форме», - говорит Митя.