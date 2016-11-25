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Шустро! Молодая мать Ксения Собчак вышла на работу

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Молодая мама, телеведущая Ксения Собчак вышла на работу на телевидение. Первенцу теледивы нет еще и двух месяцев. Сын в семье Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился 18 ноября.

Сначала Ксения хотела посидеть в декрете два месяца. Но в блоге телеведущей несколько часов назад появилась запись: "С Пашей Лобковым выходим вновь вместе", сопроводив ее хештеэгами #дождь и #бремяновостей, пишут argumentiru.com.

Когда малышу было несколько недель, Ксения Собчак сообщила, что с помощью современных средств связи можно контролировать работу редакции даже во время кормления ребенка.

Надо отметить, что Ксения после родов быстро вернула форму, выглядит свежей и бодрой. И даже демонстрирует увеличившуюся грудь. Телеведущая  начала появляться на светских мероприятиях.

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