Шустро! Молодая мать Ксения Собчак вышла на работу

Сначала Ксения хотела посидеть в декрете два месяца. Но в блоге телеведущей несколько часов назад появилась запись: "С Пашей Лобковым выходим вновь вместе", сопроводив ее хештеэгами #дождь и #бремяновостей, пишут argumentiru.com.

Когда малышу было несколько недель, Ксения Собчак сообщила, что с помощью современных средств связи можно контролировать работу редакции даже во время кормления ребенка.

Надо отметить, что Ксения после родов быстро вернула форму, выглядит свежей и бодрой. И даже демонстрирует увеличившуюся грудь. Телеведущая начала появляться на светских мероприятиях.