И он туда же: прогноз на 2017 год от Владимира Жириновского! (видео)

Владимир Жириновский известен своим умением эпатировать. Вот уже 25 лет он эмоционально выступает перед публикой, при этом - будучи довольно успешным политиком. Теперь же Жириновский сделал предсказания на 2017 год в эфире российского ТВ.

По его мнению, 2017 год будет просто блестящим. Уходят все старые элиты, в том числе старая коммунистическая элита в РФ, уверен российский политик.

США так же избавляется от своей партноменклатуры и все уйдут вместе с Обамой.

"Трамп – великий президент. А Меркель в Германии проиграет и в ЕС все резко изменится", - отметил Жириновский.

Ну а Россию – так вообще ожидают прекрасные перспективы, даже не смотря на все те несчастья, которые происходили и происходят в РФ. Главное – взять в узду чиновников и губернаторов.