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Такая молодая и красивая... В бойне в стамбульском клубе погибла гражданка России, поехавшая туда за новой жизнью (фото)

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Стало известно, что погибшей гражданкой России во время стрельбы «Санта-Клауса» в стамбульском ночном клубе в ночь на 1 января была уроженка Азербайджана — 28-летняя Нурана Гасанова, которая последние несколько лет жила в Баку, передает Soulpost.

Друзья и родные публикуют в Сети ее фото с соболезнованиями. По их словам, девушка была очень доброй и открытой, и отправилась в Стамбул спонтанно, за новой жизнью: мол, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Последней ее записью в сети стала запись об отправлении из аэропорта Баку «в замечательном настроении».

Тело Нураны доставлено в Баку, где живут ее родители. Там и состоятся похороны, запланированные на 4 января.

Напомним, всего в стамбульской бойне погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. В совершении теракта подозревается житель восточного Туркестана — его фото было опубликовано ранее. Ответственность за случившееся на себя взяла ИГИЛ.

Фото Нураны можно посмотреть ЗДЕСЬ...

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