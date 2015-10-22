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Француженка осталась без ноги после селфи с крокодилом

Limon.ee
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Туристка из Франции получила серьезную травму после того, как попыталась сделать селфи с крокодилом во время визита в Национальный парк Кхауяй в Таиланде.

Bangkok Post называет имя пострадавшей - это 41-летняя Мюриэль Бенеталер. В воскресенье, 1 января, она подверглась нападению крокодила в районе знаменитого водопада. Издание рассказывает о происшествии со ссылкой на Департамент по национальным паркам, дикой природе и сохранению растений.

Француженка и ее муж, путешествующие вместе с организованной группой, во время прогулки по Нацпарку наткнулись на крокодила, скрывающегося в воде. Женщина решила сфотографироваться с рептилией, приблизилась и присела на корточки. Во время эффектного селфи крокодил откусил ей левую ногу. Рейнджеры доставили пострадавшую в больницу. Британская Mirror публикует фото пострадавшей женщины и спасателей, организовавших эвакуацию, а также главного героя трагического селфи.

Судя по кадрам, крокодил откусил женщине ногу по колено. 

Руководство Национального парка, расположенного неподалеку от Бангкока, настаивает на том, что на туристической тропе были выставлены предупреждения по поводу опасности приближения к рептилиям. Сотрудники Кхауяй находились неподалеку и смогли оперативно прийти на помощь.

The Daily Mail уточняет, что два крокодила обосновались в определенной части Нацпарка много лет назад. Для туристов вокруг этого места расставлены предупреждающие таблички на тайском и английском языках.

Сиамские крокодилы когда-то встречались по всей Юго-Восточной Азии, однако популяция резко сократилась в прошлом веке из-за массовой охоты и утраты многих естественных мест обитания. В настоящее время они внесены в список видов, находящихся под угрозой уничтожения. В Таиланде сиамские крокодилы сохранились только в Национальных парках в центральной и западной частях страны.

Как напоминает The India Express, при всей нелепости происшествия оно не является единственным в своем роде. В 2016 году датский турист, который отдыхал на берегу высокогорного озера Кунунурра на тропическом севере Австралии, решил сделать фото крокодила, отдыхающего на мелководье. Дальнейшее стало неожиданностью как для мужчины, так и для рептилии. Турист споткнулся и упал прямо на опасного хищника. Последний быстрее человека оправился от потрясения и «немного покусал» датчанина, в основном за правую руку. В последующих комментариях турист признал, что сделал ошибку.

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