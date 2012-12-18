Павел Глоба: в 2017 году Белоруссия и Казахстан станут частью России

По его мнению, в первые месяцы наступившего года мировой экономический кризис несколько ослабнет. Третий этап трудностей не станет самым разрушительным в истории, но человечество порядком устанет от частых потрясений. Полностью оправиться от последствий кризиса удастся лишь к концу десятилетия.

Как предвещает Глоба, 2017 станет трудным для доллара. Провидец уверен, что американская валюта резко упадет в цене и потеряет статус мировой. Евро порадует стабильностью. Резко вырастет в цене и нефть.

Природные катаклизмы привнесут немало разрушений – наводнения, цунами, землетрясения оставят миллионы семей по всему миру без крова. Астролог прогнозирует немало автомобильных аварий и авиакатастроф.

При всех негативных моментах, будут и революционные открытия – ученые разработают лекарство от рака, подарив десяткам тысяч человек по всему миру надежду на долгую и счастливую жизнь.

По словам астролога, в 2017 году Казахстан и Белоруссия изъявят желание войти в состав федерации. Государство будет стремительными темпами наращивать мощь. Несколькими месяцами позже свою заявку на вступление оставят Азербайджан и Армения. В 2020 году влияние Владимира Путина ослабнет в связи с прогрессирующей болезнью.