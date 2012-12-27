Обращение к друзьям, с которыми мы встретились в уходящем году, и кто останется в жизни навсегда

Спасибо за все новые впечатления, которые вы разделили со мной, спасибо за то, что не судили меня, когда я вам открылась, и спасибо за доверие, оказанное мне по части хранения ваших секретов. Спасибо за то, что сделали путешествие менее одиноким, спасибо за то, что идете по тому же пути со мной, и не потому, что надо, а потому что хотите.

Спасибо вам за легкую дорогу, громкую музыку, светлую темноту и гладкие ухабы.

Мы можем не знать всего, что нужно, друг о друге, но мы знаем достаточно. Мы знаем, что мы оба испытываем одни и те же чувства, видим одни и те же сны, или, может быть, мы ‒ полные противоположности, но связаны, и сблизились благодаря маленьким и большим случайностям, и, так или иначе, наша дружба сделала меня лучшим человеком и лучшим другом.

Вы напомнили мне, как впускать кого-то снова, как позвонить кому-то другому, даже если мы не были долго в жизни друг друга, вы напомнили мне о том, как хорошо начинается дружба и как зарождается то теплое чувство в сердце.

Вы напомнили мне, что никогда не поздно завести нового друга, и открыть ту часть себя, которую ты показываешь только близким друзьям. Вы напомнили мне, что некоторые люди приходят в нашу жизнь, чтобы сделать ее лучше, чтобы научить чему-то, чтобы показать, чего не хватает, и чтобы напомнить, что иногда люди могут услышать нас, когда мы не говорим ни слова, и они могут понять лучше, чем люди, которые знают нас долгие годы.

Так что спасибо вам за то, что вы появились в моей жизни в этом году, и, уверена, останетесь со мной в течение многих лет, потому что, друзья, которые встречаются в жизни позже, становятся друзьями по нашему собственному выбору. Ведь мы не учились в одном классе, наши родители не были лучшими друзьями. Мы сами выбрали друг друга, мы решили быть больше, чем просто коллегами, или знакомыми или просто временными приятелями. Мы решили быть ближе, мы решили поделиться какими-то тайнами, мы решили путешествовать вместе, мы решили поддержать друг друга в трудные моменты и веселиться в хорошее время.

Наша дружба ‒ выбор, и из всех вариантов, которые я выбрала в этом году, ты ‒ мой любимый.

Друг, спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Я люблю тебя.

Нам предстоит еще много лет, чтобы нажить еще больше воспоминаний.