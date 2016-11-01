Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову из-за ее болезни

Как призналась звезда, все произошло из-за ее болезни. Раньше ходили слухи, что причной разрыва пары послужила болезнь Ольги Бузовой, передает 7d.org.ua.

Как стало известно после свадьбы футболиста и ведущей, у нее проблемы со щитовидной железой. Дмитрий Тарасов очень хотел детей, а Ольга Бузова долго боялась заводить ребенка из-за своей болезни, и спортсмен не выдержал и бросил ее.

В недавнем интервью своему другу Денчику ведущая еще раз подтвердила эту версию. По ее словам, "мы нужны, только когда мы здоровы".