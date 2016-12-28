Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису (фото)

В Instagram Анастасии появилось шокирующее заявление и фотографии с синяками на руках и ногах. Девушка встречалась с участником "Дома-2" Семеном Фроловым несколько месяцев, и он не раз поднимал на нее руку. И вот что сообщила Настя в Instagram.

"Вот такой итог... Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощение просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством", - пишет актриса.

Она добавила, что много раз прощала его, потому что очень любила, прощалась, но пускала в свою жизнь снова. Актриса просит подписчиков никогда не прощать, и бежать от людей-оборотней.

Подписчики были шокированы снимками Насти, и как могли поддержали ее в трудные минуты.