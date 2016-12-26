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Названа причина смерти Джорджа Майкла1

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Джордж Майкл мог умереть из-за героиновой зависимости. 

По данным английской прессы его несколько раз госпитализировали из-за передозировки. Некий источник уверяет, что Джордж Майкл достаточно долго сидел на героине. Музыкант пытался побороть зависимость, но, видимо, безуспешно. Именно героиновая зависимость приводит к остановке сердца, которую назвал в качестве причины смерти артиста его менеджер. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАджордж майклсмерть
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