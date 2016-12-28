Бывшая избранница костолома Винни Джонса готовится к сложнейшей операции. Девушке диагностировали рак матки. По словам артистки, о болезни она узнала ещё летом, однако ей точно не известно, на какой стадии. Операция по удалению матки, придатков, а также яичников запланирована на 9 января. В эксклюзивном интервью Лама Сафонова рассказала о том, как борется с раком, несмотря на то, что многие врачи отказали ей в лечении, прогнозируя летальный исход.

- Когда вы узнали о болезни?

- Этот год для меня стал успешным только в плане работы, со здоровьем мне не повезло. На протяжении нескольких месяцев я чувствовала, что со мной что-то не то, физически было плохо. Приезжая домой, я всегда себя неважно чувствовала, болело сердце, но я списывала недомогание на загруженность и накопившуюся усталость. А летом прозвенел первый звоночек, и мне экстренно пришлось обследоваться. Тогда я всё и узнала. Диагноз звучит не очень утешительно — это рак матки.

- Какая у вас сейчас стадия?

- Сейчас определена вторая стадия, но она может быть близка к третьей. Я мечтаю тормознуть на второй. Я намерена победить рак, не буду сдаваться. Предстоит тяжелейшая операция, то есть удаление многих органов: матки, яичников, придатков и лимфоузлов. Мне очень страшно. У меня непереносимость многих лекарств, в том числе наркоза. Я не знаю, как перенесу операцию. Может случиться всё что угодно. В моём случае это русская рулетка. Итог всего этого: я не смогу иметь детей. Я буду стараться сохранить яйцеклетку, чтобы воспользоваться суррогатным материнством, но у меня немного шансов выйти из всей этой истории. Мне уже отказали во многих больницах, потому что сказали, что без антибиотиков меня не вытащат и я могу умереть. Но я намерена победить!

- Кто вас поддерживает в нелёгкое время?

- Мама и муж. Они будут со всеми на связи, когда я буду уже в реанимации. Также я безмерно благодарна абсолютно всем, кто подключился к моей беде в Сети. В "Инстаграме" даже есть хештег #ЛамаСафоноваПобедит. Спасибо огромное автору, надеюсь, вы увидите это. Вы знаете, я давала много благотворительных концертов в поддержку онкобольных и никогда не думала, что сама окажусь в их числе. Я очень благодарна судьбе, что она мне послала именно такой вид рака, потому что внешне это никак не проявляется. Близкие друзья заставили заговорить о своей болезни, чтобы я не переживала это в одиночку. Жанна тоже собиралась в своё время переживать это одна. Когда люди узнали, было уже поздно. Я намерена победить рак.

- Винни Джонс знает о вашей болезни?

Нет, как я и обещала британской прессе, несколько лет назад я прекратила с ним всяческое общение. Он кстати тоже боролся с раком, не знаю, победил он его в итоге или нет.