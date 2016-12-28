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Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка

Limon.ee
Limon.ee
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Скандально известная журналистка Божена Рынска прокомментировала конфликтную ситуацию с НТВ. Из-за сотрудников телеканала и их травли блогерша потеряла ребенка и оказалась в шаге от самоубийства.

Несколько лет назад, в 2013 году, журналисты НТВ довели Божену до ручки. Именно репортеров телеканала, специализирующегося на скандалах, интригах, расследованиях, светская львица винит в том, что до сих пор не стала матерью.

"Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу сделать после того раза, это попытки самоубийства. Это осада, когда за тобой ездит машина месяц. Месяц!" – рассказала Рынска в интервью телеканалу "Дождь".

Божена не ожидала, что ее сообщение с глумлением над погибшими журналистами НТВ наделает столько шума. Например, на нее написали заявление в следственный комитет с требованием возбудить дело по статье 282. На сайте change.org собрано уже более 120 тысяч подписей под просьбой лишить Рынскую российского гражданства и выслать из страны.

"Я не думала, что мое слово так важно. И что это отзовется так. Петицию с требованием лишить меня гражданства подписало втрое больше человек, чем петицию о недопустимости закрытия детского онкоцентра. Это все, что нужно знать о нашем народе", – отметила Божена.

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