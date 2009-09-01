Как правильно выбрать шампанское к Новому году

Для начала определись, зачем тебе шампанское и сколько бутылок нужно купить. Если вопрос цены перед тобой не стоит, смело ищи бутылки с надписью Champagne: эту маркировку ставят только на игристые вина, произведенные в Шампани. С маркой определились, теперь очередь за категорией. Выбирай брют - розе или белый. Белый брют прекрасно сочетается с морепродуктами, рыбой, самыми сухими его версиями брюта можно запивать даже оливье. Розовый брют хорош с блюдами из мяса и курицы.

Если ты ищешь шампанское в подарок и не располагаешь большой суммой, поищи среди игристых вин производства Италии и Испании. Лучшие из них маркированы как CavaReserva и GranReserva – это испанские вина. Если речь идет об итальянских, выбирай Franciacorta или TRENTODOC. Это плотные вина, которые хорошо сочетаются с основными блюдами. Кроме того, сомелье хвалят и немецкое шампанское Deutcher Sekt, которое отличается острым, свежим вкусом.

Если ты собираешься посидеть после новогодних праздников с подружками, купи «Просекко» или Asti. Prosecco – это летнее вино, легкое и сладковатое. Его хорошо попивать также с чем-то легким – салатиком, овощными роллами. «Асти» слаще, оно будет хорошей парой к десертам.

Если будете покупать российское шампанское, на бутылке должна быть надпись «традиционный метод». Кроме того, производитель должен указывать сорт винограда, из которого произведено вино. Чтобы быть на 100% уверенной в качестве напитка, посмотри, производятся ли под выбранной тобой маркой тихие вина (не игристые). Если да – все в порядке. Недорогие сорта шампанского лучше употреблять с гастрономией попроще: мясные закуски, салаты, нарезки.