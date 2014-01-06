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Мэрилин Керро объяснила, почему не хочет жить вместе с Шепсом

Limon.ee
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Одна из участниц программы «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро решила расставить все точки над «i». В личной беседе с корреспондентом «СтарХита» эстонская ведьма объяснила, как в данный момент складываются ее отношения с Александром Шепсом. 

Поклонники были восхищены, когда увидели, как после съемок финала молодые люди поцеловались под аплодисменты толпы и крики «Горько!». Однако, судя по видеоролику, ведьма была озадачена таким поступком Шепса и не сразу решилась на проявление чувств на публике.

Напомним, что экстрасенсы познакомились на съемках четырнадцатого сезона проекта. Несмотря на желание обоих одержать победу, между ними вспыхнул бурный роман, за которым наблюдали пользователи Сети и телезрители. Позднее Шепс поддерживал девушку, когда она уступила первое место в финале шестнадцатой битвы Виктории Райдос.

В последнее время Александр и Мэрилин часто выкладывают совместные видеоролики, а также интригуют подписчиков двусмысленными подписями к снимкам. Однако молодые люди не живут вместе. Керро подробно объяснила «СтарХиту», почему она так решила. 

«Для меня он всегда будет самым близким человеком. Я его безумно уважаю и люблю. Но мы живем отдельно. Когда люди живут не вместе, это уже не отношения», - отметила Мэрилин во время беседы с корреспондентом «СтарХита».

По мнению участницы самого мистического телешоу, тот факт, что люди просыпаются и засыпают вместе, говорит о многом. «Когда ты не знаешь, чем человек занимается, то такие отношения уже нельзя назвать семьей. Я не считаю, что важен контроль, но если люди спят отдельно, то это уже не отношения. Это совсем не значит, что любовь уходит», - рассказала Мэрилин.

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