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Почему босс орет — ученые

Limon.ee
Limon.ee
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Ученые из Университета штата Мичиган (США) выяснили, почему начальники орут. Информацией об этом они поделились в Journal of Applied Psychology и на страничках твоего любимого мужского журнала.

Американцы несколько дней наблюдали за боссами 172-х компаний. В основном это были начальники компаний из сфер торговли, образования, промышленного производства и здравоохранения. Вот что ученым удалось выяснить, пишет Mport.ua.

Чего он орет: причина 1

Сперва механика процесса. Больше всего моральный урон получают начальники, пытающиеся соблюдать моральные нормы общения с подчиненными. Такие боссы поступают по принципу “правильно“ а не “выгодно“. В итоге они подавляют свое шефское эго, со временем это накапливается, превращается в целую психологическую травму → человек теряет самоконтроль → растет риск агрессивного поведения / криков.

Чего он орет: причина 2

Также американские психологии говорят, что начальник, всю дорогу любезничающий с подчиненными, потом думает, что имеет моральное право вызвериться на подчиненного.

Чем чреваты шефские “любезности“

Боссы, потерявшие самоконтроль, могут позволить себе ряд следующих страшных вещей:

  • сорваться на подчиненного;
  • насмехаться над подчиненным;
  • припоминать прошлые промахи подчиненного;
  • разговаривать с подчиненным на повышенных тонах;
  • испытывать терпение подчиненного своим многозначительным молчанием.

Итог

Американцы советуют “биг-боссам“ в меру изображать из себя культурных и воспитанных. Подчиненным — чтобы оказывали благодарность лояльному начальству и поменьше его “драконили“.

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