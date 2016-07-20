Почему босс орет — ученые

Американцы несколько дней наблюдали за боссами 172-х компаний. В основном это были начальники компаний из сфер торговли, образования, промышленного производства и здравоохранения. Вот что ученым удалось выяснить, пишет Mport.ua.

Чего он орет: причина 1

Сперва механика процесса. Больше всего моральный урон получают начальники, пытающиеся соблюдать моральные нормы общения с подчиненными. Такие боссы поступают по принципу “правильно“ а не “выгодно“. В итоге они подавляют свое шефское эго, со временем это накапливается, превращается в целую психологическую травму → человек теряет самоконтроль → растет риск агрессивного поведения / криков.

Чего он орет: причина 2

Также американские психологии говорят, что начальник, всю дорогу любезничающий с подчиненными, потом думает, что имеет моральное право вызвериться на подчиненного.

Чем чреваты шефские “любезности“

Боссы, потерявшие самоконтроль, могут позволить себе ряд следующих страшных вещей:

сорваться на подчиненного;

насмехаться над подчиненным;

припоминать прошлые промахи подчиненного;

разговаривать с подчиненным на повышенных тонах;

испытывать терпение подчиненного своим многозначительным молчанием.

Итог

Американцы советуют “биг-боссам“ в меру изображать из себя культурных и воспитанных. Подчиненным — чтобы оказывали благодарность лояльному начальству и поменьше его “драконили“.