Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)

Главным героем России в уходящем году стал Данил Плужников.

14-летний мальчик на костылях ростом всего 98 сантиметров собрал миллионы зрительских голосов и выиграл с большим отрывом от остальных претендентов в финале детского «Голоса», исполнив хиты Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы летаем» и Валерия Кипелова «Я свободен».

Теперь победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данил Плужников удостоился и международного признания. Его выступление с песней «Два орла» вошло в десятку самых ярких слепых прослушиваний проекта во всех странах мира в уходящем году по версии YouTube-канала The voice global, специализирующегося на составлении видеочартов из всех зарубежных версий «Голоса».

Стоит заметить, что это шоу и его детский вариант в 2016-м зрители смотрели очень охотно. Девять раз за год, по оценке компании медиа-исследований TNS, эти проекты становились лидерами в топ-10 самых популярных.