Грустные вести! В январе закрывается полюбившийся жителям Эстонии телеканал

«Успех MyHits на рынке радиовещания дал нам возможность думать шире и уже с первого января открыть телеканал стильной музыки – MyHits», - говорит председатель правления AS Trio LSL Прийт Йыги.

По телевизору новый телеканал MyHits можно будет увидеть уже первого января вместо телеканала Seitse, который прекращает свое вещание. MyHits увидят жители крупнейших телевизионных операторов страны – STV, Telia и Starman.

Музыкальный канал принадлежит фирме Trio LSL, которая входит в концерт Eesti Meedia вместе с радиостанциями Elmar, Kuku, MyHits, «Народное Радио» и DFM.