Кейт Миддлтон пошла на большие жертвы, чтобы сохранить брак с принцем Уильямом, пишет The Mirror.

Сообщается, что в браке принца Уильяма и его избранницы, как и у любой другой пары, были «страшные ссоры». Однако принцесса Кейт приняла серьезное решение избавиться от этих споров.

Будущая королева принесла большую жертву, чтобы сохранить свой брак с наследником престола. Кэтрин разработала особый способ «держать строки под контролем».

Мама троих детей научилась использовать хитрую технику, чтобы справляться со склонностью мужа к эмоциональным вспышкам.

Автор Том Куинн поделился заявлениями источника, который когда-то работал на будущих короля и королеву в Кенсингтонском дворце.

По словам инсайдера, Кейт относится к принцу Уильяму как к своему «четвертому ребенку».

«Кейт относится к нему как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам. У них действительно бывают ссоры. Это не идеальный брак. У них потрясающие ссоры», - рассказал инсайдер.

Впрочем, их ссоры никогда не становились слишком ожесточенными. По словам Тома, королевская чета бросает друг в друга подушками.